Сервис-центры от Samsung: диагностика всегда бесплатна, а 90% вопросов решаются в день обращения

Покупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумулятора и функционал, а вот на условия гарантии обращаешь внимание в последнюю очередь. Тем не менее, по статистике, большинству пользователей все же приходится сталкиваться с сервисными центрами, ведь современные устройства обладают множеством высокотехнологических компонентов, и выход из строя хотя бы одного из них – лишь вопрос времени. И вот тогда начинаешь ценить качество и развитие инфраструктуры сервисного обслуживания компании.

Расскажите, с какими вопросами обращаются клиенты в сервисные центры Samsung?

Ну а если все же нужен ремонт, то как долго клиенту придется ждать?

С какой проблемой клиенты обращаются чаще всего?

Стоимость ремонта в официальных сервисах гораздо выше, чем у неофициалов. Почему клиенты должны выбирать авторизированный центр?

Справедлива и обратная связь: если клиент получит негативный опыт гарантийного обслуживания, то шанс, что он останется верен этому брэнду резко снижается. Мы решили узнать, как обстоят дела с сервисным обслуживанием в России у одного из самых больших игроков на электронном рынке – компании SamsungВ нашу Единую службу поддержки обращаются по различным вопросам: эксплуатация устройства, настройки техники, как найти ближайший сервисный центр и т.д. 97% обращений решаются с первого звонка, остальные решаются в сервисных центрах.Наши основные преимущества - скорость и качество ремонта. На территории России открыто более 300 авторизованных СЦ для потребителей и 32 фирменных монобрендовых сервисных центра Samsung. 75% запросов от владельцев мобильных устройств решается в течение одного часа в присутствии клиента и 90% — в день обращения. Фирменная служба выездного сервиса для крупногабаритной техники решает 80% вопросов за один выезд в день и время, назначенные клиентом.Одни из наиболее частых видов ремонта – замена дисплея или задней крышки смартфона. В связи с этим в фирменной рознице Samsung и магазинах партнеров вместе со смартфоном Samsung можно приобрести Сертификаты расширенной гарантии, дающие право на однократную бесплатную замену дисплея или задней крышки смартфона в случае механического повреждения, или же замену аккумулятора.В авторизованных сервисных центрах для ремонта используются только оригинальные запасные части, замена которых производится по технологии производителя. Samsung поставляет запчасти только авторизованным сервисным центрам, и если клиент обратился в сервисный центр в период гарантии, деталь заменят бесплатно.

Некоторые сервисные центры обещают, что диагностика будет бесплатная, сообщают завышенную стоимость ремонта, а когда клиент отказывается, то требуют деньги за диагностику, мотивируя, что услуга бесплатная только при условии ремонта. Как с этим обстоят дела у Samsung?

А что такое «Сервис Плаза»? Чем это отличается от традиционного сервисного центра?

Ремонт с доставкой в сервис – бесплатная курьерская доставка смартфонов в сервисный центр и обратно;

SMART SERVICE – бесплатные услуги для владельцев мобильных устройств, которые помогут использовать технику максимально эффективно;

SMART CARE – программа расширенной гарантии от производителя, дополнительная защита мобильных устройств и телевизоров;

VIP SERVICE – эксклюзивная программа индивидуальной и профессиональной поддержки владельцев премиальных продуктов.

Какой срок гарантии предоставляется на смартфоны Самсунг?

Мы настоятельно рекомендуем пользователям техники Samsung обращаться только в Авторизованные сервисные центры, где качество и скорость предоставляемых услуг соответствует высоким стандартам, установленными компанией. Специалисты авторизованных сервисных центров ежегодно проходят сертификацию и тренинги по технологиям ремонта и сервисного обслуживания. Дополнительно при помощи специального оборудования инженеры проверяют устройство на герметичность и проводят полную функциональную диагностику устройства в качестве выходного контроля. Официальный сервис дает гарантию на свои услуги и в случае возникновения повторного дефекта отремонтирует устройство бесплатно. Ремонт техники с использованием неоригинальных комплектующих несет определенные риски: например, в случае смартфона, неоригинальный дисплей может вызывать ошибки в работе устройства при обновлении ПО, кроме того, при замене экрана влагозащищенной модели из-за отсутствия необходимых расходных материалов и пресс-форм может быть нарушена герметичность гаджета. Неоригинальные аккумуляторы также приводят к перегреву устройства.Авторизованные сервисные центры Samsung соблюдают как стандарты сервисного обслуживания Samsung Electronics, так и закон о защите прав потребителей, который регулирует вышеуказанные вопросы. Обновление ПО, резервное копирование данных, помощь в настройках - все это наши специалисты делают бесплатно. В процессе ремонта специалист Samsung может провести Galaxy диагностику – полную проверку смартфона за несколько минут. Galaxy диагностика – это бесплатная услуга для всех клиентов, обратившихся за ремонтом смартфонов. Для гарантийных устройств она проводится в обязательном порядке, при обращении вне гарантии - по желаю клиента. Результаты диагностики вы получите в распечатанном виде, чтобы подробно изучить всю информацию о работе вашего устройства. Кроме того, для устройств с действующей гарантией, предусмотрена бесплатная доставка техники в ремонт.Samsung Сервис Плазы - монобрендовые сервисные центры особого формата, в которых объединены зона фирменного магазина с демонстрационной зоной для тестирования новинок компании и премиального сервисного обслуживания. В Сервиз Плазах клиентам предлагается качественно новый опыт общения с брендом Samsung: они могут выгодно приобретать понравившиеся продукты и в полной мере использовать их возможности. В них можно обновить ПО, перенести данные на новое устройство, настроить работу гаджета, получить квалифицированную консультацию по работе устройства и его функционалу, а также отремонтировать технику. Центры Samsung Сервис Плаза максимально комфортны для посетителей, а также предлагают большой комплекс программ поддержки клиентов:Срок гарантии на мобильные устройства на территории и РФ составляет 1 год. Подробная информация: https://www.samsung.com/ru/support/warranty/.Дополнительно клиент может приобрести сертификат расширенной гарантии для мобильных устройств и телевизоров - Samsung Smart Care.https://www.samsung.com/ru/support/smart-care/В случае возникновения нестандартных ситуаций или вопросов клиент всегда может обратиться в Единую службу поддержки через удобный для него канал: по телефону горячей линии 8-800-555-5555, в чате и по электронной почте на сайте Samsung.com, и даже в социальных сетях.