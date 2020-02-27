Сервисы Google могут вернуться на смартфоны Huawei

Неожиданно для всех, компания Google просит правительство США разрешить возобновление сотрудничества с китайской Huawei.

Компания Google обратился к Белому дому с просьбой позволить возобновить работу с Huawei. Так как из-за санкций Google не может сертифицировать и предустанавливать свои приложения на новые смартфоны Huawei.

Но некоторым компаниям правительство США все-таки разрешило дальнейшее сотрудничество. А именно компания Microsoft получила лицензию и теперь может поставлять Windows для ноутбуков Huawei.

Не откажется ли Huawei в случае положительного решения от сервисов Google, так как у компаний Huawei уже есть собственная операционная система Harmony OS, магазин приложений AppGallery, а также набор сервисов Huawei Mobile Services.