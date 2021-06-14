Sharkoon представила 120 мм корпусной вентилятор SHARK Disc

Sharkoon объявила о выпуске 120 мм вентилятора для корпуса - SHARK Disc.

Вентилятор оснащен светодиодной подсветкой RGB, которую можно интегрировать с Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion и другими.

Новинка оснащена гидродинамическим подшипником. При скорости 1000 об/мин уровень шума вентилятора не превышает отметки 17,5 дБ. Вентилятор SHARK Disc оснащен прорезиненными контактными точками, которые уменьшают прямой контакт вентилятора с корпусом ПК. Это приводит к оптимальной плавности хода и в то же время сводит к минимуму вибрацию корпуса.

Стоимость вентилятора Sharkoon SHARK Disc составляет 9,90 евро.
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