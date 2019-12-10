Sharp AQUOS Zero2 поступит в продажу в 2020 году

Смартфон был анонсирован в сентября, но в продажу еще не поступил. Sharp AQUOS Zero2 оснащен 6,4 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Устройство оснащено Snapdragon 855 SoC восьмиядерный процессор с графикой Adreno 640. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Дополнительные функции включают: встроенный датчик отпечатков пальцев и поддерживает функцию распознавание лиц. На задней стороне имеет двойная камера 12 МП и широкоуголный датчик. Селфи-камера установлена спереди и имеет 8 МП сенсор.

Устройство будет работать на Google Android 10. Емкость аккумулятора составляет 3130 мАч. Смартфон будет выпускаться в двух цветовых вариантах, Astro Black и Misty White.