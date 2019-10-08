Sharp S7 автономностью до 7 дней

Компания Sharp анонсировала новый смартфон в рамках программы Android One.

Если верить производителю, то смартфон проработает от одного заряда до 7 дней.

Хотя в смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Это не такой уж и большой объём, но таких результатов в автономности как 7 дней, помогла добиться только оптимизация системы и фирменный энергоэффективный дисплей IGZO c диагональю 5.5 дюймов.

Основная камера в устройстве на 12 Мп, а фронтальная на 8 Мп. У камер есть поддержка электронной стабилизации и ИИ.

В новинки установлен процессор Snapdragon 630 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. У смартфона есть защита от воды IPX5/8 и от пыли IPX6. Из коробки смартфон будет работать на базе OС Android 10.

Сколько будет стоит смартфон, компания Sharp так и не раскрыла.