Sharp делает мониторы с NFC

Компания Sharp не очень хорошо показывает себя на рынке смартфонов, но вот с технологиями в отношении дисплеев все очень даже отлично. Недавно появилась информация о том, что инженеры компании смогли внедрить в дисплей прозрачные NFC модули, которые позволяют пользователю взаимодействовать с экраном на совершенно другом уровне. Реализовано это очень просто — вы приходите в кафе, к примеру, там стоит большой дисплей. Вы выбираете нужный вам продукт, подносите телефон к экрану к нужной иконке товара, после чего происходит оплата. Это довольно просто звучит, но реализовать на деле технологию проблематично. Сейчас производитель активно работает над тем, чтобы реализовать антенны в мониторах и потом продавать их массе заведений, начиная от ресторанов быстрого питания и заканчивая сферой медицины.