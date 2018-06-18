Sharp делает мониторы с NFC

2018-06-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sharp; [105]
Компания Sharp не очень хорошо показывает себя на рынке смартфонов, но вот с технологиями в отношении дисплеев все очень даже отлично. Недавно появилась информация о том, что инженеры компании смогли внедрить в дисплей прозрачные NFC модули, которые позволяют пользователю взаимодействовать с экраном на совершенно другом уровне. Реализовано это очень просто — вы приходите в кафе, к примеру, там стоит большой дисплей. Вы выбираете нужный вам продукт, подносите телефон к экрану к нужной иконке товара, после чего происходит оплата. Это довольно просто звучит, но реализовать на деле технологию проблематично. Сейчас производитель активно работает над тем, чтобы реализовать антенны в мониторах и потом продавать их массе заведений, начиная от ресторанов быстрого питания и заканчивая сферой медицины.


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