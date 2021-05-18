Sharp официально представила смартфон Aquos R6

Sharp официально представила свой новый смартфон Aquos R6. Смартфон получил стильный дизайн и впечатляющие характеристики. Sharp Aquos R6 оснащен 6,6-дюймовым экраном с частотой 240 Гц. Представлена конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. Работает смартфон на платформе Snapdragon 888 и с ОС Android 11.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Что касается камеры, смартфон имеет 20 МП основной датчик и 12,6 МП селфи-камеру. Дополнительные функции: 5G, поддержка Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, защита от воды и пыли IP68, есть датчик отпечатка пальцев. Информация о стоимости смартфона Sharp Aquos R6 отсутствует.