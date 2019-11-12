Sharp официально представила смартфон среднего уровня Aquos V

Корпорация Sharp представила смартфон среднего уровня Aquos V с 5,93-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением FHD+ (2160 на 1080 точек) и аккумулятором 3090 мА.ч. Фронтальная 8-мегапиксельная камера расположена на довольно широкой рамке над экраном. В качестве операционной системы выступает Androie 9.0 Pie. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, процессор Snapdragon 835, 4 Гбайт оперативная память, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, слот для карты microSD и 3,5-мм гнездо для наушников. Приобрести новинку можно за 230 долларов.