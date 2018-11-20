Sharp показала гибкие OLED дисплеи

В последнее время на рынке активно обсуждают гибкие смартфоны — сразу несколько крупных компаний показали свои прототипы и они понравились пользователям. Вопрос лишь в том, что данные устройства требуют довольно прочного гибкого дисплея, ведь при постоянном сворачивании он может повредиться. Это как с алюминиевой проволокой — если вы будете постоянно сгибать ее в одном месте, то через какое-то время она просто лопнет. Сегодня компания Sharp сообщила о том, что она уже готова производить гибкие OLED-дисплеи и продавать их производителям по всему миру. Стоимость подобного решения не уточняется, но новость приятная. Вероятно, это ускорит процесс выхода гибких смартфонов в свет. Будем на это надеяться.