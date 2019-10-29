Sharp работает на целым ассортиментом складных смартфонов

Компания Sharp запатентовала широкий ассортимент складных смартфонов, которые когда-то будут выпущены. Набор патентов включает пять различных устройств, каждое из которых, по меньшей мере, имеет одну отличительную особенность.

Первое устройство имеет конструкцию раскладушки с небольшими рамками. Шарнир смартфона находится прямо посередине, что позволит ему сложиться в более компактный объем. Хотя в устройстве отсутствуют какие-либо датчики камеры, ожидается, что перед его запуском в него будут внесены конструктивные изменения.

Второе устройство выглядит очень похоже на первое, однако оно имеет широкую верхнюю выемку.

Третье устройство имеет широкий слот для вставки кредитной карты, и соответственно, этот телефон может работать как платежный терминал. В отличие от первого устройства, оно может складываться в обе стороны, т.е. внутри и снаружи.

Четвертый патент выглядит как комбинация умных часов и смартфона. Благодаря своему форм-фактору пользователь сможет обернуть его вокруг своего запястья.