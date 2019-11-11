Sharp выпустила смартфон AQUOS V

Японская компания выпустила несколько смартфонов под собственным брендом. Один из них Sharp AQUOS V. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 на базе 10-нм техпроцесса. Sharp AQUOS V оснащен 5,93-дюймовым Full HD + дисплеем с разрешением экрана 2160 x 1080 пикселей. Имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оборудован датчиком отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.0 и разъемом для наушников 3,5-мм. 13 Мп камера сзади и селфи-камера спереди на 8 Мп. Установлена ОС Android 9 Pie. Емкость батареи 3126 мАч. Цена Sharp AQUOS V начинается от 230 долларов.