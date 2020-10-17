Шланги для водяного охлаждения Alphacool AlphaTube HF теперь доступны в разных цветах

Шланги AlphaTube HF обладают идеальной гибкостью для облегчения монтажа. Они не перегибаются и их можно легко отрезать. В продажу поступят шланги длиной 1 метр и 3 метра. AlphaTube HF доступны в белом, черном, красном, зеленом, синем, голубом цветах, а также в прозрачном исполнении.
Alphacool представила новые шланги для водяного охлаждения. AlphaTube HF предлагает широкий спектр вариантов: цветные или прозрачные, а также шланги, цвет которых меняется при ультрафиолетовом освещении. Это позволяет подобрать именно тот вариант, который придаст уникальности вашей системе.