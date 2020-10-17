Шланги для водяного охлаждения Alphacool AlphaTube HF теперь доступны в разных цветах

Alphacool представила новые шланги для водяного охлаждения. AlphaTube HF предлагает широкий спектр вариантов: цветные или прозрачные, а также шланги, цвет которых меняется при ультрафиолетовом освещении. Это позволяет подобрать именно тот вариант, который придаст уникальности вашей системе.

Шланги AlphaTube HF обладают идеальной гибкостью для облегчения монтажа. Они не перегибаются и их можно легко отрезать. В продажу поступят шланги длиной 1 метр и 3 метра. AlphaTube HF доступны в белом, черном, красном, зеленом, синем, голубом цветах, а также в прозрачном исполнении.