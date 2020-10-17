Шланги для водяного охлаждения Alphacool AlphaTube HF теперь доступны в разных цветах

Alphacool представила новые шланги для водяного охлаждения. AlphaTube HF предлагает широкий спектр вариантов: цветные или прозрачные, а также шланги, цвет которых меняется при ультрафиолетовом освещении. Это позволяет подобрать именно тот вариант, который придаст уникальности вашей системе.

Шланги AlphaTube HF обладают идеальной гибкостью для облегчения монтажа. Они не перегибаются и их можно легко отрезать. В продажу поступят шланги длиной 1 метр и 3 метра. AlphaTube HF доступны в белом, черном, красном, зеленом, синем, голубом цветах, а также в прозрачном исполнении.
Комментарии и отзывы Alphacool AlphaTube HF
Обзоры:
Обзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторамиОбзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторами
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор башенного кулера Thermalright Macho Rev.BОбзор башенного кулера Thermalright Macho Rev.B
Новости:
Кулер Arctic Freezer 50 оценен в 60 евро

Компания Arctic пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью Freezer 50, которая совместима с п...
ARCTIC выпустила воздушный кулер Freezer 50 для процессора

ARTIC выпустила двухбашенный кулер для процессора. Freezer 50 обеспечивает совместимость с настольными пр...
TechN выпустила водоблок для разъемов AM4, LGA1200 и 2066

Производитель компонентов для систем охлаждения TechN представила водоблок для процессоров сокета AM4, LG...
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышкаОбзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
ASUS Rog Strix Geforce RTX 3080 OC показ...
ASUS Rog Strix Geforce RTX 3080 OC показПосле анонса новых видеокарт компании NVIDIA многие пользователи задумались о приобретении новинок. Тепер...
Обновление улучшило работу камеры Samsun...
Обновление улучшило работу камеры SamsunКомпания Samsung выпустила обновление для смартфона Galaxy Note20 Ultra 5G, которое несет в себе сентябрь...
HONOR представила беспроводной роутер с ...
HONOR представила беспроводной роутер с Бренд HONOR представляет свой первый беспроводной роутер HONOR Router 3, получивший поддержку технологии ...
iPhone 12 не получит нового дисплея...
iPhone 12 не получит нового дисплеяВ последнее время про смартфон iPhone 12 ходит очень много слухов, так как до релиза гаджета осталось оче...
Western Digital выпустила плату расширен...
Western Digital выпустила плату расширенПлата расширения WD BLACK AN1500 NVMe проста и удобна в использовании, а также легко подключается к компь...
AOC представила игровой монитор AOC AG27...
AOC представила игровой монитор AOC AG27В линейку игровых мониторов Agon AOC добавила интересную модель с высокими техническими показателями. AOC...
PS5 будет эффективно рассеивать тепло...
PS5 будет эффективно рассеивать теплоБуквально вчера компания Sony выпустила официальный ролик о том, как разбирать игровую приставку PS5. Ока...
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Б...
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. БНа прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной клавиатуры ...
Камерофон Vivo X50 Pro появился в россий...
Камерофон Vivo X50 Pro появился в российКомпания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo X50 Pro, цена которого составляет 65 тысяч ру...
Xiaomi представила новый блок питания Mi...
Xiaomi представила новый блок питания MiКомпания Xiaomi представила новый блок питания Mi Charger с поддержкой быстрой зарядки на 33W. ...
Xbox Series X запустят 10 ноября ...
Xbox Series X запустят 10 ноября Консоли нового поколения Microsoft, Xbox Series X и Xbox Series S, будут выпущены в один день: 10 ноября ...
Компания BlackBerry вернется на рынок с ...
Компания BlackBerry вернется на рынок с Компания BlackBerry столкнулась с финансовыми трудностями и чуть было не обанкротилась. Стартап проект On...
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor