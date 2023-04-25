Шлем дополненной реальности Apple Будет работать от аккумулятора на проводе

Появилось больше информации о дизайне долгожданного гарнитуры дополненной реальности от Apple, которую должны официально представить на WWDC 2023 уже 5 июня текущего года. По сообщению Марка Гурмана из Bloomberg, внешний аккумулятор гарнитуры, который предназначен для ношения в кармане пользователя во время использования, будет иметь аналогичный дизайн как и батарейный блок MagSafe для iPhone от Apple, и будет использовать проприетарный коннектор для подключения к гарнитуре. Этот круглый коннектор, как сообщается, магнитный и предназначен для блокировки на гарнитуре при использовании с помощью поворота, чтобы он не мог случайно отсоединиться. Тем временем, другой конец кабеля, как сообщается, жестко привязан к аккумуляторному блоку.

Как отмечает Bloomberg, эти две части не могут быть разъединены и если этот кабель питания выйдет из строя, то, кажется, нет возможности заменить его, не приобретая новый аккумуляторный блок целиком. Всё это звучит как разумные оптимизации для магнитного коннектора, поскольку он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать движения, связанные с гарнитурой, но также легко отсоединяться и заменяться, когда внешний блок разрядится за примерно два часа использования. Сам аккумуляторный блок гарнитуры, по всей видимости, заряжается через USB Type-C. Помимо этого проприетарного блока питания, Bloomberg сообщает, что гарнитура также может иметь коннектор USB Type-C для обработки данных.
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