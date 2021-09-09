Shure Aonic 215 Gen 2 уже едут в Россию

Shure готова сделать еще один шаг в сторону действительно беспроводных наушников, и на этот, возможно, стоит взглянуть, если первая версия не оправдала ваших ожиданий. Компания представила гаджет Aonic 215 Gen 2, который может похвастаться тем же звуковым профилем и (все еще необычным) выбором между проводным и беспроводным прослушиванием, но также устраняет некоторые вопиющие упущения первой версии. Во-первых, они пыле- и водонепроницаемы по стандарту IPX4 — вы можете без опасений носить их во время тренировок. Во-вторых, теперь есть аппаратный эквалайзер, который вы можете определить через мобильное приложение Shure. Звонки, наконец, проходят через оба уха, а четыре микрофона с формированием луча обещают улучшить качество вашего голоса во время разговора.

Регуляторы громкости, наконец, находятся на самих наушниках, в комплекте с индивидуальной настройкой, и вам больше не нужно вручную включать наушники, когда вы вынимаете их из прочного зарядного футляра. Время автономной работы по-прежнему достойное — восемь часов для самих наушников, а еще целых двадцать четыре часа дополнительно — от кейса. А ещё Shure по-прежнему обещает поддержку ряда аудиокодеков, включая aptX, AAC и SBC — этого достаточно, чтобы вы слушали музыку в высоком качестве. Стоит сказать, что продукция данного бренда представлена на рынке России и это значит, что в обозримом будущем производитель привезет к нам и данную модель, цена — чуть выше 200 долларов.