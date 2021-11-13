Shure представила беспроводные наушники Aonic Free

За основу новинки взята модель Aonic 215 Gen 2. Shure Aonic Free изготовлены из качественных материалов. Наушники оснащены технологией шумоподавления, есть режим "Environment" для включения внешнего микрофона. Чистый звук студийного качества с глубоким басом. Модель поддерживает несколько кодеков, включая Qualcomm aptX, AAC и SBC.
Общее время автономной работы до 21 часа при использовании зарядного кейса для непрерывного воспроизведения звука. Наушники обеспечивают до 7 часов автономной работы на одной зарядке. Встроенный эквалайзер позволяет выбрать одну из настроек или создать свою. Встроенные кнопки управления для быстрого доступа к громкости, воспроизведению и вызовам.
Стоимость беспроводных наушников Shure Aonic Free составляет 199 долларов.