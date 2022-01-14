Shure представила беспроводные наушники с шумоподавлением AONIC 40

Компания Shure представила беспроводные наушники с шумоподавлением AONIC 40. Модель AONIC 40 расширяет линейку наушников Shure Wireless.

Наушники AONIC 40 сочетают в себе портативный и элегантный дизайн с фирменным звуком Shure. Новинка изготовлена из высококачественных материалов и спроектированы как для удобства, так и для достижения качественного звука. Наушники оснащены регулируемым шумоподавлением. Аудиорежим Dual USB обеспечивает двустороннюю связь с микрофоном с помощью прилагаемого кабеля USB-C или подключение с помощью беспроводной технологии Bluetooth 5. Автономность модели достигает 25 часов. Shure AONIC 40 поддерживает быструю зарядку. Настроить звук можно с помощью приложения ShurePlus PLAY доступного для iOS и Android.

Новые беспроводные наушники с шумоподавлением Shure AONIC 40 доступны в бело-коричневом и черном цветах по цене 249 долларов.
Комментарии и отзывы Shure AONIC 40
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