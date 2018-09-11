SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 с отличной подсветкой

В последнее время вышло очень много систем охлаждения для настольного компьютера с подсветкой. Это дает нам отличную возможность за вполне адекватные деньги получить необходимое железо, что не может не радовать. Новинка под названием SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 тоже светится, выглядит очень круто и стильно, есть возможность настройки цвета и все в таком духе. Действительно отличная реализация обычной башни — четыре тепловые трубки, приличных размеров радиатор и 120-мм вентилятор. За свои деньги это прямо идеальное решение для тех, кто хочет получить недорогое и стильное охлаждение для процессора. Для современных Intel-камней этого хватит даже для разгона, тогда как процессоры AMD требуют более мощной системы. Хотя, поддержка «красных» здесь тоже имеется — в комплекте есть крепеж для установки на AMD сокеты.