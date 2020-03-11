SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB с невероятной подсветкой

2020-03-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB; [69]
Мы уже не раз говорили о том, что производителям компьютерного железа достаточно тяжело как-то удивить потенциального покупателя чем-то интересным, ведь на рынке уже все есть, все использовано и опробовано. Однако каждый раз, когда мы это говорим, на рынок выходит очередной продукт, который действительно удивляет потенциальных покупателей. Например, в релиз отправилась система охлаждения для процессора под названием SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB, которая обзавелась стильным вентилятором с подсветкой, которую можно настраивать зонами. Это значит, что вы можете выбрать различные эффекты и они будут подсвечиваться не на весь вентилятор, а в одной области, что выглядит достаточно стильно и интересно. Стоимость башни не называют пока что.

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Комментарии и отзывы SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB
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