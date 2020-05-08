SilentiumPC анонсировала четыре модели процессорных кулеров Spartan

Европейский производитель процессорных кулеров, SilentiumPC представила четыре новые модели Spartan.

Компактные и легкие процессорные кулеры Spartan 4, а также Spartan 4 EVO ARGB основаны на двух медных тепловых трубках, 100-мм вентиляторе и алюминиевом радиаторе для оптимального соотношения цены и производительности. Версии Spartan 4 MAX и Spartan 4 MAX EVO ARGB оснащены тремя медными тепловыми трубками, большим алюминиевым радиатором и 120-мм осевым вентилятором.

Spartan 4 и Spartan 4 MAX доступны в современной версии с системой освещения ARGB. Версии EVO ARGB основаны на осевых вентиляторах со встроенной системой освещения, которые благодаря адресуемым светодиодам RGB обеспечивают захватывающее освещение и эффекты. Поддерживаются системы ARGB большинства производителей материнских плат, включая Asus AURA, ASRock POLYCHROME SYNC, Gigabyte RGB Fusion и MSI MYSTIC LIGHT.

Несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес в 410 грамм, новые модели способны обеспечить очень эффективное рассеивание тепла. Это достигается благодаря использованию высокопроизводительных медных тепловых трубок и алюминиевого радиатора.

Совместимых кулеров:

Обе модели поддерживают ШИМ и предлагают широкий диапазон скоростей от 250 до 2000 об / мин. Также вентиляторы могут гибко настраиваться на оптимальную рабочую точку соответствующей системы.Необычайная простота установки Spartan 4 является одной из его сильных сторон. Система монтажа с несколькими разъемами обеспечивает совместимость с разъемами Intel LGA 1151, 1150, 1155, 1156 и новым разъемом LGA 1200, а также разъемами AMD AM4, AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+) и FM1.