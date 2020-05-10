SilentiumPC анонсировала линейку кулеров для процессора Spartan 4

SilentiumPC анонсировала новую линейку процессорных кулер воздушного охлаждения Spartan 4. Всего было представлено 4 версии Spartan 4, Spartan 4 MAX, Spartan 4 EVO ARGB и Spartan 4 MAX EVO ARGB.

Все процессоры совместимы с настольными процессорами AMD и Intel. Кулеры Spartan 4 и Spartan 4 EVO ARGB оснащены 100 мм вентилятором со скоростью вращения от 800 до 2000 об/мин. Две тепловые трубки, которые напрямую соприкасаются с крышкой процессора.

Spartan 4 MAX и Spartan 4 MAX EVO ARGB оснащаются 120 мм вентиляторами. Кулеры имеют три тепловые трубки. Скорость вентиляторов от 250 до 1600 об/мин. Spartan 4 MAX EVO ARGB и Spartan 4 EVO ARGB имеют RGB подсветку. В комплекте есть термопаста Pactum PT-1.
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