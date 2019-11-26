SilentiumPC анонсировала процессорный кулер Fortis 3 RGB HE1425

2019-11-26, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Fortis 3 RGB HE1425 SilentiumPC; [44]
SilentiumPC представляет улучшенную версию процессорного кулера Fortis 3. Fortis 3 RGB HE1425 SilentiumPC применил никелирование всего радиатора, что, с одной стороны, визуально улучшает кулер, а с другой - защищает материал от коррозии. Кулер также оснащен совершенно новым вентилятором Stella HP RGB 140 мм SE PWM, который обеспечивает современное освещение RGB.

Радиатор смещен назад, чтобы обеспечить пространство между ребрами охлаждения и материнской платой. Благодаря общей высоте 158 мм Fortis 3 RGB подходит для большинства корпусов ПК.

Благодаря поддержке ШИМ, новый вентилятор работает в диапазоне скоростей от 500 до 1400 об / мин и обеспечивает большой объемный поток, что делает Fortis 3 RGB идеальным для охлаждения процессоров с высоким TDP.

Большой 140-миллиметровый вентилятор также оснащен 9 яркими светодиодами RGB, расположенными по кругу в ступице вентилятора. Светодиоды способны отображать 16 миллионов цветов, а также могут сочетаться с эффектами. В дополнение к контроллеру Nano Reset RGB и монтажным зажимам в комплект поставки входит высокопроизводительная термопаста Pactum PT-2.

Цена:

SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 розничная цена составляет € 42,90.

Комментарии и отзывы Fortis 3 RGB HE1425 SilentiumPC
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