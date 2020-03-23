SilentiumPC анонсирует процессорный кулер Fortis 3 EVO ARGB

Кулер SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB оснащен 140 мм вентилятором с RGB подсветкой. Он изготовлен из полупрозрачного вентилятора. Диапазон оборотов составляет от 250 до 1400 Об/мин.

Радиатор соединен с основанием с помощью тепловых трубок. Ассиметричная форма радиатора позволяет устанавливать высокие модули памяти. Высота кулера составляет 152 мм. SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB совместим с настольными разъемами Intel и AMD.

Кулер поставляется с термопастой Pactum PT-2. Информация о доступности и стоимости неизвестна.