SilentiumPC представляет вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB…

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB может быть подключен к одному разъему ARGB, а также может быть синхронизирован со многими другими продуктами SilentiumPC: например, светодиодными лентами Aurora Stripes ARGB, вентиляторами ARGB, а также корпуса Astrum, Armis, Regnum, Signum и Ventum. Систему подсветки также можно синхронизировать с совместимыми материнскими платами.
SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB оснащен уникальным 9-лопастным ротором с зубчатыми краями. Он обеспечивает высокое статическое давление, необходимое для создания хорошего воздушного потока, в сочетании с плотными радиаторами комплексных систем водяного охлаждения. Пользователи могут ожидать снижения температуры на 1-3 ° C по сравнению с другими вентиляторами, обычно использующимися с жидкостными охладителями AIO, в дополнение к снижению уровня шума. Широкий диапазон регулирования скорости от 300 до 1,800 об / мин делает Fluctus 120 PWM ARGB подходящим для использования как с большими радиаторами (480 мм, 360 мм), так и с меньшими (240 мм, 120 мм), для которых обычно требуется более высокая скорость вращения вентилятора.