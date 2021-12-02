SilentiumPC представляет вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB

SilentiumPC, европейский производитель кулеров для ЦП, блоков питания и корпусов для ПК, представила новый вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB. Новый осевой вентилятор был разработан совместно с Synergy Cooling и способен обеспечивать высокое статическое давление, первоклассный воздушный поток и отличную акустику. Кроме того, он обеспечивает выдающуюся производительность на радиаторах с плотным водяным охлаждением и в корпусах ПК, оборудованных пылевыми фильтрами. Благодаря модернизированному прочному гидродинамическому подшипнику (FDB) с длительным сроком службы 100 000 часов, вентилятор имеет 6-летнюю гарантию производителя.

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB может быть подключен к одному разъему ARGB, а также может быть синхронизирован со многими другими продуктами SilentiumPC: например, светодиодными лентами Aurora Stripes ARGB, вентиляторами ARGB, а также корпуса Astrum, Armis, Regnum, Signum и Ventum. Систему подсветки также можно синхронизировать с совместимыми материнскими платами.

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB оснащен уникальным 9-лопастным ротором с зубчатыми краями. Он обеспечивает высокое статическое давление, необходимое для создания хорошего воздушного потока, в сочетании с плотными радиаторами комплексных систем водяного охлаждения. Пользователи могут ожидать снижения температуры на 1-3 ° C по сравнению с другими вентиляторами, обычно использующимися с жидкостными охладителями AIO, в дополнение к снижению уровня шума. Широкий диапазон регулирования скорости от 300 до 1,800 об / мин делает Fluctus 120 PWM ARGB подходящим для использования как с большими радиаторами (480 мм, 360 мм), так и с меньшими (240 мм, 120 мм), для которых обычно требуется более высокая скорость вращения вентилятора.