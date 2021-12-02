SilentiumPC представляет вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB

SilentiumPC, европейский производитель кулеров для ЦП, блоков питания и корпусов для ПК, представила новый вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB. Новый осевой вентилятор был разработан совместно с Synergy Cooling и способен обеспечивать высокое статическое давление, первоклассный воздушный поток и отличную акустику. Кроме того, он обеспечивает выдающуюся производительность на радиаторах с плотным водяным охлаждением и в корпусах ПК, оборудованных пылевыми фильтрами. Благодаря модернизированному прочному гидродинамическому подшипнику (FDB) с длительным сроком службы 100 000 часов, вентилятор имеет 6-летнюю гарантию производителя.

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB может быть подключен к одному разъему ARGB, а также может быть синхронизирован со многими другими продуктами SilentiumPC: например, светодиодными лентами Aurora Stripes ARGB, вентиляторами ARGB, а также корпуса Astrum, Armis, Regnum, Signum и Ventum. Систему подсветки также можно синхронизировать с совместимыми материнскими платами.

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB оснащен уникальным 9-лопастным ротором с зубчатыми краями. Он обеспечивает высокое статическое давление, необходимое для создания хорошего воздушного потока, в сочетании с плотными радиаторами комплексных систем водяного охлаждения. Пользователи могут ожидать снижения температуры на 1-3 ° C по сравнению с другими вентиляторами, обычно использующимися с жидкостными охладителями AIO, в дополнение к снижению уровня шума. Широкий диапазон регулирования скорости от 300 до 1,800 об / мин делает Fluctus 120 PWM ARGB подходящим для использования как с большими радиаторами (480 мм, 360 мм), так и с меньшими (240 мм, 120 мм), для которых обычно требуется более высокая скорость вращения вентилятора.

Комментарии и отзывы SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкос…
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). ЖидкосНе так давно мы проводили детальное тестирование материнской платы …
SilentiumPC представляет вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB…
SilentiumPC представляет вентилятор Fluctus 120 PWM ARGBSilentiumPC, европейский производитель кулеров для ЦП, блоков питания и корпусов для ПК, представила новы…
Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка…
Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). УстановкаПоявление нового поколения чипсета Intel изменило требования к системе монтажа систем охлаждения. Компани…
Scythe представляет кулер для процессора Mugen 5S…
Scythe представляет кулер для процессора Mugen 5SScythe объявляет о выпуске нового кулера для процессора Mugen 5S (SCMG-5100W). Оснащенный новым вентилято…
Arctic обновляет линейку 140-мм корпусных вентиляторов…
Arctic обновляет линейку 140-мм корпусных вентиляторовArctic один из ведущих производителей малошумных кулеров и компонентов для ПК, расширяет ассортимент RGB-…
Кулеры нового поколения от Corsair для сокета Intel LGA1700…
Кулеры нового поколения от Corsair для сокета Intel LGA1700Компания Corsair представила новый кулер Corsair AIO который будет совместим с процессорами Intel Alder L…
CRYORIG объявляет о выпуске монтажного комплекта для LGA 170…
CRYORIG объявляет о выпуске монтажного комплекта для LGA 170CRYORIG недавно опубликовал предварительные сведения о своей программе поддержки кулеров для сокетов LGA …
Alphacool представляет водяное охлаждение Eiswolf 2 AIO для …
Alphacool представляет водяное охлаждение Eiswolf 2 AIO для Alphacool сегодня представила решение Eiswolf 2 «All-in-One» для видеокарт Geforce RTX 3080/3090 Gigabyte…
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5
Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкойОбзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой
Лучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBЛучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor