SilentiumPC выпускает новый набор вентиляторов Sigma Pro Corona RGB 120 Kit

SilentiumPC Sigma Pro Corona RGB 120 Kit - это комплект вентиляторов, которые мгновенно сделает вашу систему холодной и насыщенной с RGB подсветкой! В комплект входят три 120-миллиметровых вентилятора Sigma Pro Corona RGB и небольшой контроллер Nano RGB. По периметру вентиляторов установили 18 ярких RGB светодиодов, которые позволяют пользователю выбирать любой цвет для создания потрясающих эффектов освещения. Доступны три метода контроля эффектов освещения.

Первый: вручную, используя комплектный контроллер Nano RGB, который имеет несколько заранее встроенных режимов, от статичного освещения, до эффектов переливания. Также есть дополнительная кнопка с помощью можно ускорить или замедлить каждый из эффектов, а также позволяет полностью отключить подсветку.

Второй: используя специальное программное обеспечение Aurora Sync, доступная для вентиляторов SilentiumPC Armis TG RGB.Последний вариант: просто подключить вентиляторы к материнской плате с поддержкой RGB и использовать программное обеспечение, такое как ASRock RGB LED, Asus Aura, EVGA RGB или MSI Mystic Light.

Несмотря на то, что они ориентированы на эстетику, характеристики воздушного потока не нарушаются и не падают. Фиксированная скорость вращения 1,500 об / мин тщательно подстроена для оптимального уровня шума, обеспечивая постоянный поток воздуха 33,3 CMF при шуме всего 12,9 дБ. Гидравлический подшипник обеспечивает плавность и надежность. Лопасти легко снимаются для очистки и обслуживания. Резиновые проставки на углах вентилятора обеспечивают оптимальное поглощение вибраций.Новый набор SilentiumPC Sigma Pro Corona RGB 120 Kit будет доступен в середине июля за 25,90 Евро.