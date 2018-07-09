SilentiumPC выпускает новый набор вентиляторов Sigma Pro Corona RGB 120 Kit

SilentiumPC Sigma Pro Corona RGB 120 Kit - это комплект вентиляторов, которые мгновенно сделает вашу систему холодной и насыщенной с RGB подсветкой! В комплект входят три 120-миллиметровых вентилятора Sigma Pro Corona RGB и небольшой контроллер Nano RGB. По периметру вентиляторов установили 18 ярких RGB светодиодов, которые позволяют пользователю выбирать любой цвет для создания потрясающих эффектов освещения. Доступны три метода контроля эффектов освещения.
Последний вариант: просто подключить вентиляторы к материнской плате с поддержкой RGB и использовать программное обеспечение, такое как ASRock RGB LED, Asus Aura, EVGA RGB или MSI Mystic Light.
Новый набор SilentiumPC Sigma Pro Corona RGB 120 Kit будет доступен в середине июля за 25,90 Евро.
Первый: вручную, используя комплектный контроллер Nano RGB, который имеет несколько заранее встроенных режимов, от статичного освещения, до эффектов переливания. Также есть дополнительная кнопка с помощью можно ускорить или замедлить каждый из эффектов, а также позволяет полностью отключить подсветку.
Второй: используя специальное программное обеспечение Aurora Sync, доступная для вентиляторов SilentiumPC Armis TG RGB.
Последний вариант: просто подключить вентиляторы к материнской плате с поддержкой RGB и использовать программное обеспечение, такое как ASRock RGB LED, Asus Aura, EVGA RGB или MSI Mystic Light.
Несмотря на то, что они ориентированы на эстетику, характеристики воздушного потока не нарушаются и не падают. Фиксированная скорость вращения 1,500 об / мин тщательно подстроена для оптимального уровня шума, обеспечивая постоянный поток воздуха 33,3 CMF при шуме всего 12,9 дБ. Гидравлический подшипник обеспечивает плавность и надежность. Лопасти легко снимаются для очистки и обслуживания. Резиновые проставки на углах вентилятора обеспечивают оптимальное поглощение вибраций.
Новый набор SilentiumPC Sigma Pro Corona RGB 120 Kit будет доступен в середине июля за 25,90 Евро.