SilentiumPC выпускает термопасту Pactum PT-4

Производитель систем охлаждения и корпусов компания SilentiumPC объявила о выпуске новой термопасты Pactum PT-4.

Теплопроводность термопасты составляет 12 Вт(м·град). Усовершенствованный состав с очень высокой теплопроводностью значительно улучшает тепловой поток между чипом и основанием системы охлаждения, снижая рабочую температуру. В состав термопасты входят соединениях цинка и алюминия. Pactum PT-4 легко наносится, в комплекте есть шпатель.

Новина доступна в шприцах, размером: на 1,5 грамма и 4 грамма.

Стоимость термопасты SilentiumPC Pactum PT-4 составляет 3,99 евро за 1,5 граммовую версию и 6,99 евро за 4 граммовую.