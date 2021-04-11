SilentiumPC выпустила два башенных кулера Fera 5 и Fera 5 Dual Fan

SilentiumPC выпустила два башенных кулера серии Fera.

Fera 5 и Fera 5 Dual Fan предлагают улучшенную производительность по сравнению с предыдущим поколением.

SilentiumPC Fera 5 оснащается только одним 120 мм вентилятором Fluctus 120 PWM, в отличие от Fera 5 Dual Fan. Лопасти вентилятора создают большее статическое давление и воздушный поток. Скорость вращения вентилятора составляет от 300 до 1800 об/мин.

Fera 5 Dual Fan оснащается двумя вентиляторами. Радиатор в обоих случаях имеет высокую плотность ребер. Благодаря своим размерам, кулер обеспечивает совместимость с высокими модулями памяти. Высота кулера 155 мм.

Основание кулера выполнено из никелированной меди, а четыре медные тепловые трубки непосредственно контактируют с процессором и отводят тепло на алюминиевый радиатор. Fera 5 и Fera 5 Dual Fan поддерживают все доступные на рынке разъемы от AMD и Intel.

Кулеры Fera 5 и Fera 5 Dual Fan продаются по цене 25,90 евро и 32,90 евро соответственно.