SilentiumPC выпустила инновационный вентилятор Fluctus 120 PWM

Вентилятор Fluctus 120 PWM разработан совместно с Synergy Cooling и отличается высоким статическим давлением, благодаря чему его можно использовать для установки на радиаторы сжо. Fluctus 120 PWM оснащен гидродинамическим подшипником. Гарантия от производителя 6 лет.
SilentiumPC Fluctus 120 PWM получил уникальную конструкцию лопастей. 9 зубчатых лопастей создают отличный воздушный поток. Скорость вращения вентилятора варьируется от 300 до 1800 об/мин.
Инновационный вентилятор SilentiumPC Fluctus 120 PWM появился в продаже по цене 11 евро.