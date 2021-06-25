SilentiumPC выпустила инновационный вентилятор Fluctus 120 PWM Компания SilentiumPC выпустила инновационный 120 мм вентилятор Fluctus 120 PWM. Компания SilentiumPC выпустила инновационный 120 мм вентилятор Fluctus 120 PWM. Вентилятор Fluctus 120 PWM разработан совместно с Synergy Cooling и отличается высоким статическим давлением, благодаря чему его можно использовать для установки на радиаторы сжо. Fluctus 120 PWM оснащен гидродинамическим подшипником. Гарантия от производителя 6 лет. Вентилятор Fluctus 120 PWM разработан совместно с Synergy Cooling и отличается высоким статическим давлением, благодаря чему его можно использовать для установки на радиаторы сжо. Fluctus 120 PWM оснащен гидродинамическим подшипником. Гарантия от производителя 6 лет. SilentiumPC Fluctus 120 PWM получил уникальную конструкцию лопастей. 9 зубчатых лопастей создают отличный воздушный поток. Скорость вращения вентилятора варьируется от 300 до 1800 об/мин. SilentiumPC Fluctus 120 PWM получил уникальную конструкцию лопастей. 9 зубчатых лопастей создают отличный воздушный поток. Скорость вращения вентилятора варьируется от 300 до 1800 об/мин. Инновационный вентилятор SilentiumPC Fluctus 120 PWM появился в продаже по цене 11 евро. Инновационный вентилятор SilentiumPC Fluctus 120 PWM появился в продаже по цене 11 евро. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 15:46 . Продукт - SilentiumPC Fluctus 120 PWM Комментарии и отзывы SilentiumPC Fluctus 120 PWM

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