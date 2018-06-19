SilverStone AP-ARGB выглядит круто

Производители компьютерного железа постоянно работают над тем, чтобы создать что-то интересное. Только очень уникальным продуктом сейчас можно привлечь пользователя, особенно если вы хотите делать более-менее прибыльное устройство. Например, был официально анонсирован вентилятор SilverStone AP-ARGB. Это очень классная штука, которая светится приятно и позволяет вам сделать свой компьютер более стильным и современным. Есть вариант с диаметром 120 и 140 миллиметров, поток воздушный очень неплохой, качество сборки тоже. Вентиляторы с RGB-подсветкой становятся обыденностью, но пока что ими еще можно удивлять покупателей. Особенно тех, кто хочет собрать не просто мощный компьютер, а настоящего монстра с массой элементов, которые выглядят привлекательно. Стоимость пока что не называется.