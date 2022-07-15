SilverStone анонсировала систему охлаждения AIO VIDA Silm

Производитель систем охлаждения и компонентов для ПК SilverStone представил новую систему охлаждения "все в одном" (AIO) - VIDA Silm. Кулер для процессора VIDA Silm представят в варианте на 120 мм и 240 мм. Это идеальное решение для компактных корпусов с ограниченным пространством. Отличительной особенностью системы охлаждения является то, что радиатор имеет толщину 22 мм. В комплектацию также входит 120 мм вентилятор толщиной 16 мм. В конечном итоге, общая толщина кулера составляет 38 мм. Диапазон скорости вращения вентилятора составляет от 300 до 1850 Об/мин, при уровне шума от 15,9 до 33,9 дБА. Вентилятор и водоблок оснащены адресуемой подсветкой ARGB. Ее можно синхронизировать с другими компонентами игровой системы. Система охлаждения совместима с настольными сокета: Intel LGA 115x/1200/1700/2011/2066 и AMD AM4.

Информация о цене SilverStone VIDA Silm не сообщается.