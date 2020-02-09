Компания SilverStone анонсировала универсальный процессорный кулер Argon AR12 RGB.

Кулер Argon AR12 RGB получила компоновку башенного типа с односекционным радиатором и алюминиевые ребра которые пронизаны четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

SilverStone Argon AR12 RGB ещё оснащен вентилятором на 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения кулера от 700 до 2200 об./мин. Максимальный уровень шума не превышает 29 дБ.

Вентилятор кулера оснащен настраиваемой подсветкой с возможностью управления через внешний контроллер либо с материнской платы.

Башенный кулер SilverStone Argon AR12 RGB поддерживает все сокеты и в комплекте входят все необходимые крепления для всех сокетов. SilverStone Argon AR12 RGB способна обеспечить эффективное охлаждение процессоров с показателем максимальной рассеиваемой тепловой мощности до 125 TDP.