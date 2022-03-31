SilverStone представила крышку-радиатор TP06 M.2 NVMe SSD для PlayStation 5

Сегодня SilverStone представила TP06, радиатор M.2 NVMe SSD и крышку для системы PlayStation 5.

Радиатор предназначен для твердотельных накопителей в форм-факторе M.2-2280, у которых отсутствуют радиаторы, и имеет форму, позволяющую использовать его в качестве крышки отсека для накопителя M.2 NVMe в PlayStation 5.

Радиатор представляет собой кусок твердого металла весом 67,5 грамм, это алюминий с твердой поверхностью, соприкасающейся с приводом, и ребрами на другой стороне, рассеивающими тепло. Помимо радиатора, в комплект поставки входят термопрокладка, проверенные на совместимость с PS5 винты и отвертка. Компания не раскрыла цены.

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