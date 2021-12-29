SilverStone представляет вентиляторы Air Slimmer 120 и Air Slimmer 120 ARGB

Компания SilverStone выпустила вентиляторы Air Slimmer 120 и Air Slimmer 120 ARGB.

Оба вентилятора имеют толщину 15,6 мм, что почти на 10 мм тоньше, чем у стандартных 120-мм вентиляторов. Они также поддерживают ШИМ-управление в диапазоне скоростей от 0 до 1800 об/мин. Благодаря тонкому форм-фактору вентиляторы идеально подходят для корпусов mini-ITX, HTPC и других компактных решений.

В SilverStone Air Slimmer 120 и Air Slimmer 120 ARGB используется конструкция с 9 лопастями, обеспечивающими высокое давление и воздушный поток. Air Slimmer 120 имеет полностью черный дизайн и не имеет RGB-подсветки. В свою очередь, в Air Slimmer 120 ARGB используются белые полупрозрачные лопасти вентилятора для создания привлекательного ARGB-освещения. Полностью медный гидравлический динамический подшипник (FDB) обеспечивает превосходную производительность и длительный срок службы.

Доступность и стоимость новых вентиляторов не раскрыты.