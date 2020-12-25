Silverstone анонсировала радиатор TP03-ARGB для SSD-накопителей M.2.

Радиатор выполнен из алюминия. Двухслойная конструкция обеспечивает улучшенный отвод тепла от накопителя. Две термопрокладки обладают высокой теплопроводимостью, что гарантирует низкие температуры и стабильную работу.

SilverStone TP03-ARGB поддерживает только формат M.2 2280. TP03-ARGB может похвастаться ARGB-подсветкой с несколькими световыми режимами. Устройство имеет диапазон рабочих температур от -20 до 90 градусов.

Радиатор для M.2 накопителей SilverStone TP03-ARGB доступен по цене 39 долларов.