Silverstone выпускает Argon Series AR11 низкопрофильный кулер

Охлаждение серии Argon предназначены для обеспечения хороших характеристик охлаждения для процессоров, особенно на небольших платформах Mini-ITX, которые могут иметь большой смысл. Argon AR11 с высотой 47 мм, включая вентилятор, оснащен четырьмя медными тепловыми трубами толщиной 6 мм, соединенными с базой с использованием технологии прямого теплообмена (HDC).Используя передовые технологии производства, тепловые трубки имеют необычайно плотные изгибы, поэтому они не выступают, чтобы занять ценные пространства вокруг процессора и уменьшить помехи компонентов при установке. Высокоэффективный и компактный 92-мм вентилятор PWM, настроенный для оптимального баланса воздушного потока и шума, включен, чтобы обеспечить до 95 Вт мощности охлаждения. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность в приложениях с ограниченным пространством, высокое качество и доступный AR11 - один из лучших вариантов на рынке.