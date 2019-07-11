Simgot MTW5 и его функции

В MTW 5 предусмотрен высокий уровень пассивного шумоподавления за счет продуманной эргономики и формы каждой чашки. К тому же модель относится к классу ультралегких аксессуаров — масса наушника составляет всего 5 граммов.Автономность новинки составляет 3,5 часа. Еще три полных цикла зарядки обеспечивает кейс. Поэтому суммарное время звучание модели составляет 15 часов. Для обеспечения непрерывного сигнала без искажений в MTW 5 встроена антенна, размещенная на гибкой печатной плате. За счет такого решения пользователь может рассчитывать на комфортное прослушивание музыки в радиусе до 10 метров от источника звука. Управление воспроизведением, громкостью и звонками доступно через единственную многофункциональную кнопку.В наушниках установлен компактный динамический магнитный драйвер, диафрагма которого покрыта титановым напылением. Благодаря этому достигается равномерное звучание на всём частотном диапазоне и упругий четкий бас. Также в них реализована поддержка кодека aptX.Компания Simgot представила новые внутриканальные наушники с водозащитой IPX5, Bluetooth 5.0, поддержкой кодека aptX и аккумулятором на почти 4 часа автономной работы. Также производитель встроил в MTW5 специальную антенну, обеспечивающую стабильную беспроводную передачу сигнала без помех и искажений.О стоимости новинки пока неизвестно.