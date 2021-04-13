Siri слила дату презентации Apple

На протяжении достаточно длительного времени в сети ходили слухи о том, что компания Apple должна провести свою очередную презентацию в самое ближайшее время, а теперь производитель сам, фактически, слил дату данной презентации в сеть. Если спросить у голосового помощника Siri о ближайшем мероприятии компании, то голосовой помощник скажет, что презентация пройдёт 20 апреля. Это официальная информация и ей точно можно верить, но нужно понимать, что Apple сама придумала таким образом распространить информацию о грядущем мероприятии. Что на нем покажут пока что не совсем понятно, но, вероятно, производитель делает упор на новых компьютерах с новыми процессорами, которые обладают более высокой производительностью.