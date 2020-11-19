Система жидкостное охлаждение EK-AIO Elite 360 ​​D-RGB доступна для предзаказа

EK Water Blocks выпустила систему жидкостного охлаждения EK-AIO Elite 360 ​​D-RGB. СЖО использует конфигурацию с шестью вентиляторами вместо трех, как мы обычно привыкли видеть.

EK-AIO Elite 360 ​​D-RGB отличается привлекательным дизайном. Крышка ЦП получила черное никелевое покрытие. Производитель оснастил систему охлаждения 120 мм вентиляторами EK-Vardar с RGB-подсветкой. Алюминиевый радиатор имеет толщину 27 мм.

Сам насос обеспечивает бесшумность и производительность. В комплект поставки также входит EK-Hub PWM для подключения вентиляторов. EK-AIO Elite 360 ​​D-RGB поддерживает сокеты Intel и AMD.

EK-AIO Elite 360 ​​D-RGB поступит в продажу 30 ноября. На сжо можно сделать предзаказ, цена 199 евро.