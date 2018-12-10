Сканер отпечатков пальцев на OnePlus 6T со временем работает быстрее

На форуме официального сайта компании OnePlus появилась новая информация о Screen Unlock, сканере отпечатка пальцев на OnePlus 6T.

В каждом обновлении производитель ускоряет время разблокировки. Когда телефон узнает, что вы хотите его разблокировать, «сложные алгоритмы» позволяют функции работать быстрее и точнее. Каждый раз, датчик регистрирует области вашего отпечатка пальца, которые были пропущены при первоначальной регистрации. Это означает, что чем больше вы используете эту функцию, тем обширнее будут данные отпечатков пальцев. Даже если вы случайно повредили или намочили пальцы, телефон разблокированный в новых условиях, добавит информацию к сохраненным данным, чтобы максимально быстро разблокировать OnePlus 6T.

В OnePlus есть несколько советов. Перед регистрацией отпечатков пальцев убедитесь, что ОС на вашем устройстве была обновлена ​​до последней версии. Убедитесь, что температура не слишком высокая или низкая, компания предлагает регистрировать ваши отпечатки пальцев в не слишком яркой среде. Фактически, OnePlus рекомендует делать это в абсолютно темном месте. Убедитесь, что ваш палец и дисплей чистые. Возможно, вам придется играть с давлением, которое вы оказываете на экран, пока устройство не распознает отпечаток пальца. OnePlus рекомендует проходить эту процедуру каждый раз после замены защитной пленки.