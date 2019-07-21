Скидка на Oukitel Y4800

Смартфон Oukitel Y4800 поступает в продажу. Новинка получила большой дисплей диагональю 6,3" с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, чип среднего класса MediaTek Helio P70, двойную основную камеру, ёмкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, функцию разблокировки по лицу и Android 9 Pie. Oukitel Y4800 с 22 по 29 июля доступен к предзаказу на торговой площадке Banggood по цене $199,99 при релизной цене $250. Кроме того Oukitel предлагает подарки при оформлении заказов на новинку в предпродажный период: держатель, чехол и даже шанс получить Xiaomi Mi Band 4.