Скидки на смартфон Pocophone F1

Pocophone F1 продается в Индии как Poco F1 и пользуется огромным успехом из-за своей низкой цены и своей флагманской производительности благодаря чипсету Snapdragon 845.

Суббренд на прошлой неделе отметил 700 000 проданных устройств, и чтобы отметить это событие, он снизил цену телефона до 280 долларов. Poco F1 можно приобрести на Mi.com и Flipkart во всех комбинациях оперативной и встроенной памяти хранения и в каждом из трех цветов - черный графит, синяя сталь, красный. Также существует еще одна расцветка кевлара, но она не участвует в акции.