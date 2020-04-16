Скидки на смартфон Xiaomi Mi 9T в России

Смартфон Xiaomi Mi 9T значительно подешевел в России. Теперь конфигурация памяти 6/128 ГБ встроенной памяти стоит 24 291 рублей. Скидка действует с 11:00 до 14:59 по московскому времени только 16 апреля. К слову, сегодня с 20:00 по 23:59 по московскому времени будет действовать скидка на бюджетный смартфон Redmi 8. Вариант памяти с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флаг-памяти обойдётся покупателям в 7 790 рублей.

Напомним, что Xiaomi Mi9T оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX582, 13 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, разъемами USB-C и 3,5 мм, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.