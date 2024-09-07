Складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT показали на фото

Компания Huawei объявила о начале приема предварительных заказов на складывающийся втрое смартфон мире Mate XT Ultimate Design. Старт розничных продаж запланирован на 20 сентября. Также производитель рассекретил дизайн грядущей новинки, черную и красную расцветку, а также конфигурации с 16/512 ГБ и 16/1024 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. О характеристиках устройства, кроме гибкого 10-дюймового экрана, пока ничего не сообщается.

Последней складной новинкой от Huawei стал Nova Flip, который оснащается фирменной однокристальной системой Kirin 8000, 2,14-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и кадровой частотой 60 Гц, 6,94-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2690:1136 точек и частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки и корпусом с толщиной в сложенном состоянии 15,08 мм, в разложенном – 6,88 мм и массой 195 граммов.
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