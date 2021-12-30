Складные смартфоны Samsung бьют рекорды продаж

Последние складные устройства Galaxy пользуются успехом — по данным технологического гиганта, в 2021 году Samsung поставила в четыре раза больше складных устройств, чем в 2020 году. Кроме того, только через месяц после их выпуска Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 превысили общие совокупные продажи своих предшественников в прошлом году. Компания также заявила, что увидела «резкий рост» потребителей, которые перешли на бренды именно из-за складных телефонов — на самом деле, больше людей перешло на Samsung из-за Flip 3, чем из-за флагманских устройств компании. В то время как Samsung не называет конкретных цифр, в компании заявили, что количество потребителей, перешедших на смену бренда на Flip 3, увеличилось на 150 процентов по сравнению с Galaxy Note 20.

Форм-фактор Flip, конечно же, является его основным достоинством, наряду с его передним экраном, который дает пользователям возможность использовать свой телефон, не открывая его. Что касается Fold 3, люди, ответившие на опрос Samsung, сказали, что они купили его за большой экран, возможности многозадачности и поддержку S Pen. В своем сообщении Samsung заявила, что к 2023 году складные устройства вырастут в десять раз, и компания вкладывает большие средства в исследования и разработки, чтобы не отставать от конкурирующих устройств, которые обязательно появятся. Одним из таких конкурентов является карманный телефон Huawei P50 Pocket, первая модель компании, которая складывается вертикально, как Galaxy Z Flip.