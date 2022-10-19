Складным Oppo Find N2 можно будет управлять одной рукой Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о смартфоне Oppo Find N2, который получит 7,1-дюймовый гибкий экран с разрешением 1920:1792 пикселя. Диагональ внешнего дисплея составит 5,49 дюйма. По словам источника, грядущей новинкой легко можно будет управлять одной рукой. Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о смартфоне Oppo Find N2, который получит 7,1-дюймовый гибкий экран с разрешением 1920:1792 пикселя. Диагональ внешнего дисплея составит 5,49 дюйма. По словам источника, грядущей новинкой легко можно будет управлять одной рукой. Oppo Find N2 также получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, который набирает в бенчмарке AnTuTu 1100000 баллов, и улучшенный фирменный каплевидный шарнир. Ранее сообщалось, что Oppo выпустит складной смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Flip4. Oppo Find N2 также получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, который набирает в бенчмарке AnTuTu 1100000 баллов, и улучшенный фирменный каплевидный шарнир. Ранее сообщалось, что Oppo выпустит складной смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Flip4. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 16:58 . Продукт - Oppo Find N2

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