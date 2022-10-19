Складным Oppo Find N2 можно будет управлять одной рукой

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о смартфоне Oppo Find N2, который получит 7,1-дюймовый гибкий экран с разрешением 1920:1792 пикселя. Диагональ внешнего дисплея составит 5,49 дюйма. По словам источника, грядущей новинкой легко можно будет управлять одной рукой.
Oppo Find N2 также получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, который набирает в бенчмарке AnTuTu 1100000 баллов, и улучшенный фирменный каплевидный шарнир. Ранее сообщалось, что Oppo выпустит складной смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Flip4.