Складной Google Pixel 10 Pro Fold оценен в 1800 долларов

Компания Google пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Pixel 10 Pro Fold, которая получила 8-дюймовый гибкий экран OLED LTPO с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Новинку также оснастили 6,4-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 1080:2364 точки, той же частотой обновления и яркостью, фирменным 3-нанометровым процессором Tensor G5, чипом безопасности Titan M2, 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, корпусом из многослойной стали, крышкой из алюминиевого сплава и тыльной панелью из матового стекла с шелковистой текстурой, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (OIS), 10,5-Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 5015 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 23 Вт и 15 Вт, а также корпусом толщиной 10,8 мм в сложенном и 5,2 мм в разложенном состояниях. Цена базовой версии составляет 1800 долларов.