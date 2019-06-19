Складной Huawei Mate X

Новый адаптер будет заряжать все смартфоны линейки Mate, но именно максимальная мощность в 65 Вт будет достигаться при зарядке Huawei Mate X.Huawei Mate X была представлена фирменная технология быстрой зарядки мощностью 55 Вт. С её помощью аккумулятор на 4500 мАч заряжается на 85% всего за полчаса. Однако на этой неделе в Китае были опубликованы сертификационные документы на Mate X, в которых значится максимальная мощность зарядки 65 Вт — сила тока 3,25 А и напряжение 20 В.О стоимости новинки пока неизвестно.