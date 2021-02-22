Складной Huawei Mate X2 вызвал ажиотаж в Китае

Компания Huawei объявила о том, что еще не представленный официально складной смартфон Mate X2 собрал в Китае 2,3 млн резервов. Презентация устройства состоится уже сегодня. Ранее стало известно, что смартфон получит новый тип механизма с закрывающимся внутрь главным дисплеем в духе складных моделей Samsung. Устройству также прочат 6,56-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2700:1160 пикселей, 8-дюймовый главный экран с разрешением 2480:2200 пикселей, фирменный восьмиядерный процессор Kirin 9000, а также многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп.