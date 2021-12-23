Складной Huawei P50 Pocket показали на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее складной смартфон Huawei P50 Pocket. Судя по всему, перед нами макет, а не работающее устройство, но выглядеть оно будет именно так. Ранее стало известно, что смартфон получит батарею ёмкостью 4100 мАч (у конкурента Samsung Galaxy Z Flip3 аккумулятор на 3300 мАч), 6,85-дюймовый складной экран и дополнительный 1-дюймовый круглый дисплей, тройную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 13 Мп и 8 Мп, поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт и фирменную однокристальную систему Kirin 9000.