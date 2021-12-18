Складной Huawei P50 Pocket получит АКБ на 4100 мАч

Сетевые источники раскрыли новую подробность о складном смартфоне Huawei P50 Pocket, который будет представлен уже 23 декабря. Аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4100 мАч. Для сравнения, похожие на него Moto Razr 5G и Samsung Galaxy Z Flip3 имеют батареи на 2800 и 3300 мАч соответственно.

Смартфону также прочат 6,85-дюймовый складной дисплей и дополнительный 1-дюймовый круглый экран, тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 8 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и фирменную платформу Kirin 9000.

Комментарии и отзывы Huawei P50 Pocket
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