Складной Huawei Pocket 2 Premium Edition оценили в $765

Компания Huawei представила в Китае раскладной смартфон Pocket 2 Premium Edition, который отличается от оригинального Pocket 2 однокристальной системой Kirin 9020A вместо Kirin 9000S Kirin и предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3. При этом новинка стоит дешевле, чем оригинал на старте продаж – 765 и 835 долларов за версии с 12/256 и 12/512 ГБ. Старт продаж на домашнем рынке запланирован на 26 июня.

Смартфон также оснащается 6,92-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2690:1136 пикселей, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2200 нит, дополнительным круглым экраном, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 8-Мп (3-кратный оптический зум и OIS), аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок соответственно, корпусом массой 199 граммов и толщиной 7,35 мм, защитой согласно степени IPX8 и поддержкой двусторонней спутниковой связи для передачи сообщений.